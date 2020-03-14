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РПЛ сделала заявление о ситуации с возможной приостановкой чемпионата

РПЛ сделала заявление о ситуации с возможной приостановкой чемпионата
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига опубликовала заявление о ситуации с проведением матчей чемпионата России во время эпидемии коронавируса.

«РПЛ внимательно следит за развитием ситуации. Решение о порядке проведения матчей следующих туров РПЛ сезона-2019/2020 будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учётом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Напомним, в последние несколько дней были приостановлены практически все европейские футбольные чемпионаты. Решение о приостановке розыгрыша РПЛ может быть принято во вторник, 17 марта.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5,6 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 72 тысяч. В настоящее время в мире вирусом заражено более 145 тысяч человек, в России — 47 человек.

На собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнира
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