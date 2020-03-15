«Сочи» — «Краснодар»: составы команд на матч 22-го тура РПЛ

Стали известны составы «Сочи» и «Краснодара» на матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 15 марта, на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Сочи»: Джанаев, Заика, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Мостовой, Нобоа, А. Заболотный, Кокорин.



Запасные: Н. Заболотный, Калугин, Шакуро, Бурмистров, Полоз, Набиуллин, Лагатор, Бахтияров, Карапетян.



«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Тавареш, Олссон, Кайо, Ари, Вандерсон, Берг.



Запасные: Синицын, Крицюк, Сорокин, Фьолусон, Уткин, Черников, Сулейманов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сочи» — «Краснодар».