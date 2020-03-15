Кокорин: во всём мире приостановили чемпионаты. Почему мы должны выделяться?

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин прокомментировал победу в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0) и возможную приостановку чемпионата России.

«Игра удалась за счёт командного настроя, самоотдачи и желания. Эти факторы сегодня вышли на первый план. Согласен, „Краснодар“ был не похож на себя. Но и мы сегодня были хороши, тоже не похожи на себя. Бились на каждом участке поля, выкладывались. Хоть счёт и 2:0, но игра была очень тяжёлой.



Играл ли когда-то при пустых трибунах? На сборах только. Это, безусловно, чувствуется, можно прочитать соперника, что-то услышать. Так же и они нас слышат. Неприятно, конечно, что такие крутые стадионы у нас пустые. Уверен, сегодня должен был быть полный стадион, аншлаг. „Краснодар“ тоже всем интересен. Не знаю, что будет в связи с последними событиями, но мы всех ждём. Боимся ли, что чемпионат остановят? Мы на 11-м месте, поэтому не боимся.



Сейчас рекомендуют чаще мыть руки, меньше заходить в публичные места. Но мы даже по графику не можем себе позволить куда-то пойти. Хватает сил только доехать до дома и восстанавливаться.



Нужно ли останавливать чемпионат? Все приостановили, весь мир, а почему мы должны выделяться? Да и вообще, нужно смотреть на то, что происходит. В мире — одно, а у нас — другое. Может, и не стоит останавливать. Но, скорее всего, стоит приостановить, убить этот вирус до конца, чтобы все ходили и не переживали за последствия.



У команды сейчас запредельная мотивация, всё получается. Выиграть три матча подряд — такого не было. Впереди ещё много крутых матчей.



Получить премию лучшему очень приятно. А так как это мнение со стороны, ещё приятнее. Значит, заслужил. Лезгинку больше не буду танцевать. Это меня просто Мурад как-то поймал, я пообещал. У нас это было ещё в очень старой переписке. Если обещал, значит, надо выполнить.

Если матч с «Ростовом» не состоится, ничего страшного. Значит, увидимся с Пашей позже, когда-то же эти матчи нужно будет доиграть", — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Артём Сыроваткин.