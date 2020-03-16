Руни: до приостановки АПЛ казалось, что с игроками обращаются как с морскими свинками

Нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни раскритиковал правительство Великобритании и местные футбольные власти за то, что АПЛ была приостановлена из-за коронавируса после остальных топ-лиг Европы.
«Для игроков, персонала клубов и их семей это была тревожная неделя. Футбольная ассоциация и АПЛ не брали на себя ответственность по приостановке лиги, хотя в других странах прекращались чемпионаты по футболу, турниры по теннису, регби, гольфу и другим видам спорта. Нам говорили, чтобы мы продолжали играть.
Думаю, многие футболисты задавались вопросом: „Это как-то связано с тем, что в ситуации замешаны деньги?“ Почему мы ждали до пятницы? Почему Микелю Артете нужно было заразиться на матче в Англии, чтобы после этого чиновники поступили правильно? После экстренного совещания, наконец, было принято нужное решение — до этого момента казалось, что с футболистами в Англии обращаются как с морскими свинками», — цитирует Руни BBC Sport.
13 марта на своём официальном сайте АПЛ объявила о приостановлении нынешнего розыгрыша чемпионата до 4 апреля в связи с эпидемией коронавируса. Аналогичные меры были приняты в Чемпионшипе, Первой и Второй лигах Англии, входящих в состав Футбольной лиги.
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