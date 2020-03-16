Ширер: «Ливерпулю» нельзя давать титул АПЛ, если сезон не будет доигран

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что нынешний сезон нужно признать недействительным, если не будут сыграны все матчи.

«Нельзя получить победителя и проигравшего, если сезон не будет доигран. Как бы сурово и ужасно это ни звучало для некоторых клубов, а хуже всего — для «Ливерпуля», это единственный выход. Если нельзя провести все матчи, нельзя идти и раздавать титулы или определять, кто должен вылететь в Чемпионшип.

Для «Ливерпуля» это было бы невероятно жестоко. Но я не вижу варианта, при котором им можно по-честному отдать титул, даже учитывая, что никто, вероятно, уже не сможет их догнать. Им нужно всего шесть очков, чтобы забрать трофей, но они их ещё не набрали. Сезон нужно признать недействительным», — цитирует Ширера The Sun.