Дайч из «Бёрнли» признан лучшим тренером февраля в АПЛ

Наставник «Бёрнли» Шон Дайч признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам февраля. 48-летний специалист получил эту награду второй раз в карьере, сообщает пресс-служба турнира.

В борьбе за приз Дайч обошёл Микеля Артету («Арсенал»), Уле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед») и Криса Уилдера («Шеффилд Юнайтед»).

В феврале «Бёрнли» не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. Команда Дайча сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0), «Ньюкасл Юнайтед» (0:0) и «Тоттенхэм Хотспур» (1:1), а также одержала победы в матчах с «Саутгемптоном» (2:1) и «Борнмутом» (3:0).

«Бёрнли», набрав 39 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Напомним, в марте руководство АПЛ приостановило сезон из-за пандемии коронавируса.