Дайч из «Бёрнли» признан лучшим тренером февраля в АПЛ
Наставник «Бёрнли» Шон Дайч признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам февраля. 48-летний специалист получил эту награду второй раз в карьере, сообщает пресс-служба турнира.
В борьбе за приз Дайч обошёл Микеля Артету («Арсенал»), Уле-Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед») и Криса Уилдера («Шеффилд Юнайтед»).
В феврале «Бёрнли» не потерпел ни одного поражения в чемпионате Англии. Команда Дайча сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0), «Ньюкасл Юнайтед» (0:0) и «Тоттенхэм Хотспур» (1:1), а также одержала победы в матчах с «Саутгемптоном» (2:1) и «Борнмутом» (3:0).
«Бёрнли», набрав 39 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Напомним, в марте руководство АПЛ приостановило сезон из-за пандемии коронавируса.
Эксперт Мерсон: если бы на месте «Ливерпуля» был «Ман Сити», никто бы не спорил о титуле
Читайте также
- 17 марта 2020
-
15:47
-
15:46
-
15:33
-
15:32
-
15:27
-
15:24
-
15:02
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:33
-
14:30
-
14:16
-
14:07
-
13:46
-
13:41
-
13:28
-
13:22
-
12:49
-
12:44
-
12:38
-
12:38
-
12:26
-
12:19
-
12:10
-
11:51
-
11:41
-
11:37
-
11:24
-
11:20
-
11:15
-
11:09
-
10:55
-
10:48
-
10:42
Партнерский контент