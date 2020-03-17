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УЕФА хочет, чтобы все национальные чемпионаты были доиграны до конца июня

УЕФА хочет, чтобы все национальные чемпионаты были доиграны до конца июня
Футбол / РПЛ 0

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет, чтобы все национальные чемпионаты возобновились в одно время и были доиграны до 30 июня 2020 года, сообщает The Telegraph.

В настоящее время большинство европейских лиг не проводят матчи из-за пандемии коронавирусной инфекции.

УЕФА ожидает, что вместе с национальными чемпионатами будут доиграны Лига чемпионов и Лига Европы.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 7000 человек.

Напомним, сегодня, 17 марта, Российский футбольный союз (РФС) принял решение приостановить проведение всех турниров в стране до 10 апреля.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020.

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