Федун: в Италии перестали брать налоги с зарплаты — видимо, нам надо делать то же самое

Президент московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение приостановить проведение матчей Российской Премьер-Лиги до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Пока остановили до 10 апреля, но я своей позиции не меняю. Надеюсь, будет встреча с руководством РФС, я там выскажу свою позицию — возникает очень много финансовых вопросов. Самый горячий — финансовый фэйр-плей. Доходов нет, полетят они не только у нас, но и по всему миру. Есть вопросы и по налогам — в Италии приостановили сборы налогов с зарплат, видимо, нам надо делать то же самое.

Не продлят ли запрет? А когда закончится коронавирус? Трамп сказал, что в штатах ждут к августу, это в лучшем случае. Я не эпидемиолог, но, судя по тому, что мы находимся только в начальной стадии, может быть всякое. Будем надеяться на лучшее», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.