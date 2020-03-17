УЕФА отложил все матчи клубов и сборных под своей эгидой

УЕФА на своём сайте обнародовал подробности решения о переносе матчей в связи с пандемией коронавируса.
«Все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений. Матчи за выход на Евро и товарищеские встречи сборных, назначенные на конец марта этого года, будут сыграны в международную паузу в начале июня.
Была создана рабочая группа, в которую вошли представители лиг и клубов. Её задачей будет поиск решений в отношении календаря на нынешний сезон», — говорится в заявлении УЕФА.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.
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