Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

УЕФА отложил все матчи клубов и сборных под своей эгидой

УЕФА отложил все матчи клубов и сборных под своей эгидой
Футбол / Прочие турниры 0

УЕФА на своём сайте обнародовал подробности решения о переносе матчей в связи с пандемией коронавируса.

«Все турниры и матчи под эгидой УЕФА с участием клубов и сборных между мужскими и женскими командами, включая товарищеские встречи, были отложены до дальнейших решений. Матчи за выход на Евро и товарищеские встречи сборных, назначенные на конец марта этого года, будут сыграны в международную паузу в начале июня.

Была создана рабочая группа, в которую вошли представители лиг и клубов. Её задачей будет поиск решений в отношении календаря на нынешний сезон», — говорится в заявлении УЕФА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.

Евро-2020 и финал ЛЧ перенесены, чемпионат России остановлен! LIVE!
Коронавирус победил футбол.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020