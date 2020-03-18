Источник: Месси останется в «Барселоне» только в случае возвращения Неймара

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси готов остаться в клубе только при условии возвращения бразильского форварда Неймара, который сейчас защищает цвета «Пари Сен-Жермен», сообщает El Confidencial.
По данным источника, аргентинец несчастлив в клубе. Его не устраивают спортивные результаты команды, а также отставка Эрнесто Вальверде, с которым у него были дружеские отношения. Единственное, что может мотивировать Месси остаться в клубе, это возвращение Неймара, вместе с которым он играл с 2013 по 2017 год.
Месси является воспитанником «Барселоны». В структуре каталонского клуба форвард находится с 2001 года. Его нынешний договор рассчитан до 30 июня 2021 года.
Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. Прошлым летом бразилец предпринимал попытки вернуться к сине-гранатовым, однако клубы не смогли договориться о финансовых условиях сделки.
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