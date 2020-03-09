«Барселона» готова платить Месси по новому контракту € 50 млн в год

Руководство каталонской «Барселоны» работает над продлением соглашения с нападающим Лионелем Месси до 2023 года. По новому контракту сине-гранатовые готовы платить аргентинцу € 50 млн за один сезон, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

Месси является воспитанником «Барселоны». В структуре каталонского клуба форвард находится с 2001 года. Его нынешний договор рассчитан до 30 июня 2021 года.

В этом сезоне Лионель забил 24 мяча и отдал 16 результативных передач в 31 матче за сине-гранатовых во всех турнирах.

«Барселона», набрав 58 очков, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры. В 28-м туре команда Энрике Сетьена на выезде сыграет с «Мальоркой». Встреча состоится 14 марта, начало — в 20:30 мск.