Абрамович бесплатно предоставил врачам отель на стадионе «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович предоставил лондонским врачам номера в отеле «Миллениум», который находится на территории стадиона «Стэмфорд Бридж».

Сотрудники госпиталя NHS, смогут бесплатно пользоваться гостиницей, сообщается на сайте клуба. Благодаря этому врачи, работающие по ненормированному графику из-за эпидемии коронавируса, будут избавлены от длительных поездок домой и обратно. «Челси» предоставит отель в распоряжение госпиталя на два месяца, этот срок может быть продлён.

Количество используемых врачами номеров будет зависеть от спроса, но потенциально все номера в «Миллениуме» могут быть переданы медицинским работникам.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.