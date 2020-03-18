Абрамович бесплатно предоставил врачам отель на стадионе «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович предоставил лондонским врачам номера в отеле «Миллениум», который находится на территории стадиона «Стэмфорд Бридж».
Сотрудники госпиталя NHS, смогут бесплатно пользоваться гостиницей, сообщается на сайте клуба. Благодаря этому врачи, работающие по ненормированному графику из-за эпидемии коронавируса, будут избавлены от длительных поездок домой и обратно. «Челси» предоставит отель в распоряжение госпиталя на два месяца, этот срок может быть продлён.
Количество используемых врачами номеров будет зависеть от спроса, но потенциально все номера в «Миллениуме» могут быть переданы медицинским работникам.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 7000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 170 тыс.
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