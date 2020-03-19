Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Когда мы избавимся от коронавируса? Лайв с врачом клуба РПЛ
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Привет, Александр, это Сеск». Фабрегас поздравил Кокорина с днём рождения

«Привет, Александр, это Сеск». Фабрегас поздравил Кокорина с днём рождения
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео с поздравлением, которое прислал ему полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас. Сегодня, 19 марта, российскому форварду исполнилось 29 лет.

«Привет, Александр, как дела? Это Сеск. Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, день у тебя сегодня проходит фантастически и ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьёй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя. Чао!» — сказал Фабрегас на видео.

«Спасибо, мой друг, очень мило с твоей стороны», — написал Кокорин в подписи к ролику.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Кокорина поздравил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который также записал видеообращение.

Погба поздравил Кокорина с днём рождения
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020