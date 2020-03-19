«Привет, Александр, это Сеск». Фабрегас поздравил Кокорина с днём рождения
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео с поздравлением, которое прислал ему полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас. Сегодня, 19 марта, российскому форварду исполнилось 29 лет.
«Привет, Александр, как дела? Это Сеск. Слышал, у тебя день рождения. Надеюсь, день у тебя сегодня проходит фантастически и ты наслаждаешься праздником с друзьями и семьёй. Надеюсь, однажды мы с тобой встретимся, окей? Хорошего дня, береги себя. Чао!» — сказал Фабрегас на видео.
«Спасибо, мой друг, очень мило с твоей стороны», — написал Кокорин в подписи к ролику.
Видео доступно на «Чемпионате».
Ранее Кокорина поздравил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который также записал видеообращение.
Погба поздравил Кокорина с днём рождения
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