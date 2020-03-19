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Погба поздравил Кокорина с днём рождения

Погба поздравил Кокорина с днём рождения
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поздравил с днём рождения нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который выступает за «Сочи» на правах аренды. Сегодня, 19 марта, форварду исполнилось 29 лет.

«Привет, Александр, как дела? Надеюсь, у тебя всё хорошо. Поздравляю тебя с днём рождения. Береги себя, насладись этим временем с родными, друзьями. Удачи», – сказал Погба в видеообращении.

Кокорин ответил игроку манкунианцев на французском и русском языках: «Спасибо, мой друг, очень приятно».

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах российского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.

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