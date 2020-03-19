Малком — о коронавирусе: нынешнюю ситуацию я бы не назвал паникой

Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.

«Нынешнюю ситуацию я бы не назвал паникой. Но все мы должны заботиться о себе и друг о друге, потому что это важно в первую очередь не для нас, молодых, а для людей в возрасте. Для них этот вирус представляет наибольшую опасность, и мы должны с уважением относиться к этому. И должны оставаться дома!



Повторюсь, для пожилых людей эта болезнь опаснее всего, так что каждый должен внести свой вклад в борьбу с ней и не подвергать лишнему риску остальных.

Мои меры предосторожности? Такие же, как и у всех вокруг: тщательно мою руки; если иду за продуктами, то надеваю маску и перчатки, чтобы защитить себя. А еще лучше — остаюсь дома. Пусть всё это скорее закончится, все будут здоровы, футбол вернётся и вновь будет радовать нас!» — сказал Малком в интервью пресс-службе «Зенита».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Китае. По последним данным, от него скончалось более 9 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 85 тыс. В России на 19 марта зафиксировано 199 случаев заражения коронавирусом.