Глушаков: до сотни осталось 45 голов. Не знаю, правда, в каком чемпионате

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал гол в ворота московского «Динамо», ставший 55-м забитым мячом в карьере футболиста.
«Гол в ворота “Динамо” оказался 55-м в моей карьере, и я как-то упустил этот факт. А потом коронавирус остановил весь футбол и почти всю привычную жизнь. Сейчас тяжёлое время, и нужно, конечно, следовать советам медицинских профи: часто и тщательно мыть руки – думаю, все и так мыли, – по возможности оставаться дома, но двигаться, а не на диване заседать, а то жирок появится, укреплять иммунитет и следить за своим здоровьем. Надеюсь, что скоро всё вернётся в привычное русло, ещё поиграем в футбол! До сотки осталось 45 голов — как думаете, добью планку до конца карьеры? Не знаю, правда, в каком чемпионате и сезоне...» – написал Глушаков на своей странице в «Инстаграме».
Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля из-за коронавируса. В чемпионате России сыграно 22 тура. «Ахмат» находится в зоне вылета, набрав 20 очков.
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