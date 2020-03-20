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Обладатель «Золотого мяча» Беланов поделился тёплыми воспоминаниями о знакомстве с Яшиным

Обладатель «Золотого мяча» Беланов поделился тёплыми воспоминаниями о знакомстве с Яшиным
Футбол 0

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной СССР, обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов вспомнил знакомство с легендарным советским вратарём Львом Яшиным. Сегодня, 20 марта 2020 года, прошло 30 лет со дня его смерти.

«К сожалению, я познакомился со Львом Ивановичем в его уже очень почтенном возрасте, после трагической череды заболеваний, которые он героически перенёс. Профессиональный спорт, к сожалению, имеет и обратную сторону. Однако великий спортсмен был не сломлен, он приветствовал нас, молодых и активных, говорил о важном и бесценном. Я всё помню, Лев Иванович… Я сделал всё, что обещал вам тогда, и буду передавать ваши наставления нашим будущим звёздам. Ровно 30 лет назад 20 марта 1990 года нашего легендарного голкипера унесла судьба в «команду вечности». Но мы будем помнить и ценить ваше великое наследие! Держите удар там, в символической сборной ангелов, дорогой наш Лев Иванович!» – написал Беланов на своей странице в «Фейсбуке».

Посмотреть фото можно на странице Игоря Беланова в «Фейсбуке».

«Маленькие дети из Южной Америки лезли на автобус: «Яшин! Яхин! Ячин!»
30 лет назад ушёл из жизни легендарный советский вратарь.
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