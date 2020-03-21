Думбия рассказал, как его уволили из «Сьона» через WhatsApp

Нападающий Сейду Думбия, с сентября выступавший за швейцарский «Сьон», рассказал о решении клуба расторгнуть с ним контракт.
«Вы, вероятно, прочитали в газетах о проблемах, с которыми я столкнулся. ФК „Сьон“ одновременно уволил нескольких игроков, включая меня. Хочу уточнить — я оставался профессионалом (и до сих пор остаюсь) до последней тренировки в команде.
Во вторник, 17 марта, в 17 часов по местному времени мы, игроки, получили письмо с просьбой подписать или отказаться от подписания соглашения о сокращении наших зарплат. Без обсуждения. Мы провели срочную встречу в 19 часов. Все профессиональные футболисты команды решили не соглашаться на такой шаг.
В среду мне пришло письмо с условиями контракта, я ответил на него отказом в мессенджере WhatsApp. Менее чем через 30 минут там же мне ответили, что я уволен из клуба", — написал Думбия на своей странице в «Инстаграме».
Футболист уточнил, что у руководства клуба с командой «не было никакого диалога».
Ранее швейцарский «Сьон» предложил всем своим игрокам подписать краткосрочные контракты со значительным понижением зарплаты из-за карантина, связанного с коронавирусом, сообщал Blick. Думбия отказался от предложения, и клуб собирается разорвать соглашение с форвардом.
В России Сейду играл за ЦСКА с 2010 по 2015 год, а также с 2015-го по 2016-й. За «армейцев» форвард провёл около 150 матчей, забил 95 голов и отдал 36 результативных передач. В «Сьон» Думбия перешёл в сентябре 2019 года.
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