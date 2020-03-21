Рамос и «Реал» не могут договориться об условиях нового контракта

Защитник «Реала» Серхио Рамос не может договориться с клубом об условиях нового контракта, сообщает Marca.

По данным источника, в «Реале» действует правило, по которому игрокам, которые старше 32 лет, разрешено предлагать контракт только на один год. «Королевский клуб» не собирается делать исключение из правил даже для капитана, поскольку это может создать прецедент. Однако, Рамос в свою очередь хочет подписать контракт только на один год.

Рамос перешёл в «Реал» летом 2005 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 27 млн. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 25 матчах чемпионата Испании (все — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей (три — с пенальти), а также получил семь жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.