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Глава совдира «Локомотива» прокомментировал информацию об отставке Сёмина

Глава совдира «Локомотива» прокомментировал информацию об отставке Сёмина
Футбол / РПЛ 0

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о возможном назначении бывшего наставника сербского «Партизана» Марко Николича на пост главного тренера «железнодорожников» вместо Юрия Сёмина.

Ранее издание Nemzeti Sport сообщило, что по завершении чемпионата РПЛ столичный клуб попрощается с нынешним главным тренером Юрием Сёминым и подпишет соглашение с Николичем.

«В Венгрии коронавирус есть? Может быть, на мозг воздействует… Я не знаю, кто это такой», — приводит слова Мещерякова «Р-Спорт».

Николич помимо «Партизана» тренировал «Рад», «Фехервар», «Войводину» и «Олимпию». В сезоне-2016/2017 Марко привёл «Партизан» к «золотому дублю», выиграв чемпионат и Кубок Сербии. Стоит отметить, что «Чемпионат» сообщал о Николиче как о кандидате на пост наставника «Локомотива» ещё в начале месяца.

Источник: Сёмин покинет «Локомотив» в конце сезона. Его сменит экс-тренер «Партизана»
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