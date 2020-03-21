Источник: Сёмин покинет «Локомотив» в конце сезона. Его сменит экс-тренер «Партизана»

Бывший наставник сербского «Партизана» Марко Николич, с высокой степенью вероятности, станет главным тренером московского «Локомотива» летом.



Контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона. По завершении чемпионата РПЛ столичный клуб попрощается с опытным специалистом и подпишет соглашение с Николичем. Об этом сообщает Nemzeti Sport.



72-летний специалист возглавляет команду с 2016 года. Ранее он тренировал «железнодорожников» с 2009 по 2010 год, с 1992-го по 2005-й и с 1986-го по 1990-й.



Под руководством Сёмина «Локомотив» — трижды чемпион Российской Премьер-Лиги (2002, 2004, 2018) и шесть раз выиграл Кубок России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019).



Николич помимо «Партизана» тренировал «Рад», «Фехервар», «Войводину» и «Олимпию». В сезоне-2016/2017 Марко привёл «Партизан» к «золотому дублю», выиграв чемпионат и Кубок Сербии. Стоит отметить, что «Чемпионат» сообщал о Николиче как о кандидате на пост наставника «Локомотива» ещё в начале месяца.

Кикнадзе: конфликт с Сёминым? У нас есть разные точки зрения на развитие команды