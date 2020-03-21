У защитника тульского «Арсенала» Довбни родилась двойня

Защитник тульского «Арсенала» Александр Довбня, выступающий на правах аренды в составе «Ротора», стал отцом. У 24-летнего футболиста и его супруги Ангелины родилась двойня — два мальчика.



«Мы вас с мамой очень сильно любим. Добро пожаловать», — написал Довбня в соцсети.

Фото можно посмотреть на странице Александра Довбни в «Инстаграме».

Тульский «Арсенал» поздравил защитника с пополнением в семье.



«Поздравляем молодую семью с этим замечательным событием!» — говорится в сообщении пресс-службы тульского клуба, опубликованном в «Твиттере».



Довбня — воспитанник «Локомотива». Летом 2019 года защитник стал игроком тульского «Арсенала», но не принял участия ни в одном матче команды. В январе 2020 года Довбня перешёл в «Ротор» на правах аренды.