Воспитанник «Локомотива» Довбня перешёл из тульского «Арсенала» в «Ротор» на правах аренды
Защитник тульского «Арсенала» Александр Довбня перешёл в «Ротор» на правах аренды, сообщается на официальном сайте волгоградского клуба. Арендное соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020.
«Мне очень приятно стать игроком «Ротора». Своей основной целью я считаю достижение футбольных высот вместе с командой. Волгоград достоин большого футбола! Для меня важно закрепиться в основном составе и стать полезным. С некоторыми футболистами я знаком, поэтому проблем с адаптацией не возникнет», — отметил защитник.
Довбня является воспитанником «Локомотива». Летом 2019 года защитник стал игроком тульского «Арсенала», но не принял участия ни в одном матче команды. Ранее Довбня играл в составе кипрского клуба «Пафос».
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