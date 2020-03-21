Три футболиста «Портсмута» заразились коронавирусом
Английский клуб «Портсмут» на официальном сайте объявил, что три игрока клуба заразились коронавирусом.
Результаты медицинских тестов, полученные клубом накануне вечером, показали, что у футболистов Джеймса Болтона, Энди Кэннона и Шона Рагета обнаружена коронавирусная инфекция. Отмечается, что их симптомы не вызывают опасений. Все они будут в ближайшее время находится в самоизоляции. Пока в «Портсмут» поступила лишь половина результатов тестов на коронавирус, которые прошли сотрудники и футболисты английского клуба.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек. Число погибших превысило 10 тысяч.
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