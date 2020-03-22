Манчини: даже не думал о том, чтобы покинуть Италию. Здесь я чувствую себя в безопасности

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса в стране.

«Я даже не думал уезжать из Италии в такое время, потому что здесь я чувствую себя в безопасности и полностью уверен в докторах, которые выполняют свою героическую работу. Я хочу быть ближе к нуждающимся. Я говорю это как обычный житель, а не потому, что я представляю Италию. Видео, на которых люди поют на балконах во время карантина – это аутентичная Италия. Это отображает нас. Мы делаем всё возможное в трудных ситуациях, обнимаемся и помогаем друг другу», – приводит слова Манчини Football Italia.

Розыгрыш чемпионата Италии приостановлен. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тысяч человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тысяч.