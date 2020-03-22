«Он попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота». Британское издание — о Юране в «Миллуолле»

Британское издание The 72 опубликовало материал о бывшем нападающем «Спартака» и «Миллуолла» Сергее Юране, о периоде его выступлений за лондонский клуб в 1996 году и проблемах с алкоголем.
«Джордж Бест был Месси своего времени. Он мог выжать из себя гораздо больше, чем в итоге показал. Бест был не просто хорошим игроком. Но так и не развил талант, который позже был уничтожен демоном под названием «алкоголь». Однако Бест был не первой его жертвой и не стал последней.
«Миллуолл» узнал всё об этом, когда беда настигла Сергея Юрана. После старта в «Заре» Юран оказался в киевском «Динамо», а затем играл за «Бенфику» и «Порту». Он провёл три года в Португалии до возвращения на Восток, где его пристанищем стал московский «Спартак». Провёл в российской столице всего полгода, прежде чем внезапно переехал в Лондон и провёл полсезона в «Миллуолле». Это была обескураживающая половина сезона, многие фанаты клуба предпочли бы её забыть. То, что должно было стать триумфом Юрана и его товарища по сборной Василия Кулькова, обернулось провалом.
После того как зарплата Юрана резко выросла в четыре раза — до £ 5 тыс. в неделю, он начал ходить по барам, вместо того чтобы работать вместе с лондонцами. Объяснял свои пьяные выходки и вечеринки тем, что недавно женился. Такая дерзость привела к тому, что возглавлявший тогда «Миллуолл» Джимми Николл назвал Юрана самым непрофессиональным футболистом из всех, кого когда-либо встречал, а также позором «Миллуолла».
Юран сыграл за «Миллуолл» только в 13 матчах, после чего отправился в дюссельдорфскую «Фортуну». Затем перешёл в «Бохум», потом вернулся в «Спартак» и завершил карьеру в австрийском «Штурме».
Для фанатов «Миллуолла» главным разочарованием стало то, что Юран попадал на дно бутылки чаще, чем в ворота", — говорится в материале.
- 22 марта 2020
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