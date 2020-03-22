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Ибрагимович может начать тренерскую карьеру после этого сезона

Ибрагимович может начать тренерскую карьеру после этого сезона
Футбол / Италия 0

Нападающий «Милан» Златан Ибрагимович после нынешней кампании может стать тренером, если примет решение о завершении карьеры футболиста, сообщает Sport Mediaset.

В этом сезоне Ибрагимович принял участие в 10 матчах за «Милан» во всех турнирах. 38-летний швед записал в свой актив 4 гола и 1 результативную передачу.

Помимо «Милана» Златан выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси», «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Интер», «Ювентус», «Аякс» и «Мальмё».

Ранее сообщалось, что Ибрагимович и голкипер Джанлуиджи Доннарумма могут покинуть «Милан», если из руководства клуба уйдут Паоло Мальдини и Звонимир Бобан. Спустя некоторое время красно-чёрные официально объявили о расставании с Бобаном.

La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович близок к завершению карьеры в конце сезона
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