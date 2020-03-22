La Gazzetta dello Sport: Ибрагимович близок к завершению карьеры в конце сезона

38-летний шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может завершить карьеру в конце этого сезона, сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, пандемия короновируса в том числе внесла определенный вклад в возможное решение.
В нынешнем сезоне Златан принял участие в 10 матчах за «Милан» во всех турнирах, отметившись 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.
38-летний Ибрагимович, выступавший за «Барселону», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Ювентус», «Интер», «Аякс» и «Пари Сен-Жермен» провёл 751 матч за карьеру, забив 460 голов и отдав 179 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович и Доннарумма могут покинуть «Милан», если из клуба уйдут Мальдини и Бобан. Спустя некоторое время клуб официально объявил о расставании с Бобаном.
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