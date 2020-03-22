Манчини: мой друг детства умер от коронавируса

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, что он потерял друга детства из-за пандемии коронавируса.
«Я беспокоюсь о своих родителях, хотя сейчас они хорошо себя чувствуют. Звонила сестра и сообщила, что мой друг детства умер от коронавируса. Когда мы были детьми, играли с ним в футбол. Он работал в благотворительной организации.
Вид военного конвоя, который забирал гробы из Бергамо, стал словно ударом по лицу. Никто не был готов к этому аду на земле", — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Розыгрыш чемпионата Италии приостановлен. Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом заразилось более 300 тыс. человек в мире. Число погибших уже превысило 11 тыс.
- 22 марта 2020
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