Президент объединения клубов Франции: Лига 1 возобновит сезон не раньше середины июня

Президент объединения клубов Франции Бернард Каяццо рассказал о ситуации с приостановкой Лиги 1 в связи с пандемией коронавируса.

«Необходимо завершить сезон любой ценой, даже если это означает, что придётся играть в июле и августе, а затем сразу начать новую кампанию. Сейчас клубы теряют около € 250 млн в месяц, но мы не можем играть, пока ситуация не изменится. На этот момент речь идёт об июле и августе, в лучшем случае сезон возобновится 15 июня.

Я очень переживаю за все клубы. Без государственной помощи в течение шести месяцев половина профессиональных клубов подадут на банкротство. Пять топ-чемпионатов Европы уже потеряли € 4 млрд, а Лига 1 — € 500-600 млн», — приводит слова Каяццо Goal со ссылкой на France Bleu.