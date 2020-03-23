Президент объединения клубов Франции: Лига 1 возобновит сезон не раньше середины июня
Президент объединения клубов Франции Бернард Каяццо рассказал о ситуации с приостановкой Лиги 1 в связи с пандемией коронавируса.
«Необходимо завершить сезон любой ценой, даже если это означает, что придётся играть в июле и августе, а затем сразу начать новую кампанию. Сейчас клубы теряют около € 250 млн в месяц, но мы не можем играть, пока ситуация не изменится. На этот момент речь идёт об июле и августе, в лучшем случае сезон возобновится 15 июня.
Я очень переживаю за все клубы. Без государственной помощи в течение шести месяцев половина профессиональных клубов подадут на банкротство. Пять топ-чемпионатов Европы уже потеряли € 4 млрд, а Лига 1 — € 500-600 млн», — приводит слова Каяццо Goal со ссылкой на France Bleu.
Жена Икарди: мечтаю, что всё будет, как раньше
Читайте также
- 23 марта 2020
-
10:39
-
10:32
-
10:20
-
09:58
-
09:57
-
09:35
-
09:21
-
08:44
-
08:31
-
07:19
-
07:04
-
06:42
-
06:22
-
05:01
-
04:36
-
04:17
-
03:54
-
03:31
-
03:02
-
02:24
-
01:51
-
01:19
-
00:54
-
00:45
-
00:38
-
00:27
-
00:24
-
00:10
- 22 марта 2020
-
23:53
-
23:46
-
23:44
-
23:15
-
23:12
-
22:54
-
22:54
Партнерский контент