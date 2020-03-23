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Пауза в чемпионате Испании продлена на неопределённый срок

Пауза в чемпионате Испании продлена на неопределённый срок
Футбол / Испания 0

Королевская испанская футбольная федерация на своём официальном сайте опубликовала обновлённую информацию о мерах на фоне пандемии коронавируса.

Согласно заявлению, было принято решение продлить на неопределённый срок паузу во всех национальных футбольных соревнованиях, среди которых Примера. Возобновление турнира возможно только в том случае, если правительственные органы посчитают, что нет риска для здоровья участников.

Напомним, изначально в связи с распространением коронавируса были перенесены лишь два ближайших тура чемпионата Испании. Однако за последнее время ситуация в стране ухудшилась, в настоящий момент она находится в числе лидеров по количеству заражённых.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.

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