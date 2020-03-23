Коул не согласен, что «Ливерпуль» должен получить титул АПЛ, если сезон не будет доигран

Бывший футболист лондонского «Челси», «Ливерпуля» и других клубов Джо Коул считает, что будет несправедливо признать мерсисайдцев чемпионами английской Премьер-лиги, если нынешняя кампания не будет возобновлена.

«Очевидно, нужно закончить сезон как можно скорее, если это будет возможно. Это было бы идеально. В противном случае единственное справедливое решение — начать всё заново.

Уверен, есть люди умнее меня, которые предлагают решения, но мы находимся в ситуации, когда должны держаться вместе. Каждый должен это понимать. Окончание 100-метрового забега на отметке 70 метров оставляет много аргументов.

Мы много раз видели, как в спорте случаются большие сюрпризы, не так ли? Никогда нельзя быть уверенным, что произойдёт», — приводит слова Коула Daily Star.

За девять туров до конца кампании «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя на 25 очков.