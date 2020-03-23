«Сочи» намерен предложить Кокорину полноценный контракт
Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» хочет предложить нападающему Александру Кокорину полноценный контракт после истечения аренды, так как летом форвард станет свободным агентом. В этом лично заинтересован владелец «Сочи» Борис Ротенберг.
Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах аренды. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором трёх забитых мячей (один — с пенальти). Контракт игрока с «Зенитом» действует до лета 2020 года.
Напомним, с октября 2018 по сентябрь 2019 года Кокорин находился в заключении в СИЗО, а затем в колонии общего режима за удар стулом чиновника Дениса Пака.
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