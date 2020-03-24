«Легенда!» Де Хеа, Шмейхеля и других футболистов впечатлила тренировка юного вратаря

Известные футболисты отреагировали на видео, на котором мама показала, как в одиночестве тренируется её сын. Юный голкипер из-за карантина не может контактировать с другими детьми, поэтому вынужден самостоятельно наносить удары по своим воротам.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Мне это нравится», — написал голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа.

«Ничто, даже злой вирус, такой как COVID-19, не должен мешать талантливому вратарю становиться лучше. Молодец, парень», — оценил ролик легендарный голкипер «красных дьяволов» Петер Шмейхель.

«Однажды, если он захочет и когда всё это закончится, я хотел бы поработать над штрафными ударами с ним на воротах! Что думаете?» — написал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата.

«Легенда!» Не знаю, как это можно будет организовать, но мне придётся провести тренировку для тебя! Продолжай в том же духе, мне это нравится», — прокомментировал ролик голкипер «Уотфорда» Бен Фостер.

Позже женщина сообщила, что с ней связались несколько изданий, чтобы взять интервью у её сына.