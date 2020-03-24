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Футболист ЦСКА подарил своей девушке букет из туалетной бумаги и пачку гречки

Футболист ЦСКА подарил своей девушке букет из туал
Футболист ЦСКА подарил своей девушке букет из туалетной бумаги и пачку гречки
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА представил юмористический ролик с защитником команды Вадимом Карповым в главной роли. По сюжету футболист дарит своей девушке Валерии букет из туалетной бумаги и пачку гречки.

«В это непростое для всех время без юмора никак. Поэтому CSKATV предлагает вам оригинальный ролик с участием нашего защитника Вадима Карпова. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике. Всё будет хорошо! Мы с вами!» — говорится в описании видео.

Видео можно посмотреть на канале ЦСКА в YouTube.

«Армейцы», набрав 36 очков, занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах московский клуб одержал 10 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Статистика игроков чемпионата России сезона-2019/2020.

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