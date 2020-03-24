«Зенит» отреагировал на заражение своего бывшего игрока коронавирусом

Пресс-служба «Зенита» в «Твиттере» отреагировала на новость о заражении коронавирусом бывшего полузащитника клуба Максима Астафьева, ныне выступающего за «Ленинградец».



«Футбольный клуб «Зенит» желает здоровья бывшему игроку сине-бело-голубых Максиму Астафьеву, у которого, по информации СМИ, была выявлена коронавирусная инфекция. Скорейшего выздоровления, Максим!» — говорится в сообщении петербургского клуба.



Астафьев является воспитанником «Зенита», в котором начинал карьеру и играл с 2000 по 2004 год. В дальнейшем 37-летний хавбек защищал цвета ряда российских клубов, среди которых «Луч», «Ростов», «Сибирь», «Томь», «Тосно», «Мордовия» и «СКА-Хабаровск».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.

Бывший футболист «Зенита» Астафьев заразился коронавирусом