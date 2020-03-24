Бывший директор «Барселоны»: будущее каталонского клуба меня сильно пугает

Бывший директор «Барселоны» Альберт Перрин раскритиковал работу Хосепа Марии Бартомеу на посту президента каталонского клуба.



«Бартомеу стал президентом „Барселоны“ без какого-либо понимания вопроса. Будущее „Барселоны“ меня сильно пугает. Да, Бартомеу знает, как продавать и зарабатывать на футболе, но он не думает о спортивной стороне вещей. Он наделал множество ошибок в «Барселоне», — приводит слова Перрина Marca.



Напомним, Бартомеу работает в структуре «Барселоны» с 2003 года. Президентом сине-гранатовых испанец является с 2014 года. На этом посту он сменил Сандро Роселя.



«Барселона» набрала 58 очков в 27 матчах и занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры. На текущий момент турнир приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Бартомеу не намерен уходить в отставку с поста президента «Барселоны»