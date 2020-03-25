Мата рассказал, как ван Гал при первой встрече предложил выпить вина с ним и Гиггзом

31-летний испанский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата рассказал в подкасте UTD, как прошло его знакомство с нидерландским специалистом Луи ван Галом, возглавлявшим клуб с 2014 по 2016 год.

«Моя первая встреча с Луи ван Галом? Я зашёл в кабинет, там сидел он и Райан Гиггз. На столе — бутылка красного вина «Риоха» и три бокала. Он спросил: «Хочешь выпить?» Я ответил: «Нет, нет, я в порядке». Он выпил и сказал: «Скажи мне, кто ты». Я такой: «Меня зовут Хуан, мне 26 лет, я играю в футбол». «Нет, нет. Скажи мне, кто ты, что ты за человек. У тебя есть семья? Что ты считаешь важным в жизни?

С тех пор он мог выглядеть страшно, когда ты встречался с ним лицом к лицу, но вообще он был очень теплым и искренним человеком. Вы не ожидаете этого, но он был очень рассудительным. Он бывал эмоциональным и иногда плакал, когда говорил о важных вещах. Когда он находил правильные ценности, правильный футбол, он становился эмоциональным. Он был не просто футбольным тренером, он отличный человек, и я многому у него научился», — сказал Мата.



Под руководством Луи ван Гала «МЮ» выиграл Кубок Англии в сезоне-2015/2016, обыграв в финале «Кристал Пэлас» (2:1 ДВ).

В текущем сезоне Мата принял участие в 31 матче за «МЮ» во всех турнирах, отметившись 3 забитыми мячами и 5 результативными передачами.