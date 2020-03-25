«Манчестер Юнайтед» сомневается, что европейские клубы могут позволить себе Погба

В «Манчестер Юнайтед» настроены оптимистично относительно ситуации с полузащитником Полем Погба. Руководители «красных дьяволов» считают, что француз продолжит представлять их команду и после ближайшего трансферного окна, сообщает ESPN.

Погба хочет продолжить карьеру в другом месте, однако в «Юнайтед» сомневаются, что европейские клубы могут позволить себе его трансфер. Известно, что в услугах хавбека заинтересованы мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

Прошлым летом «Реал» уже связывался с «Юнайтед», но сделка не состоялась из-за запрашиваемой цены — £ 180 млн (€ 197 млн). Боссы манкунианского клуба понимают, что стоимость француза снизились, но даже с учётом этого хотят получить за него не менее £ 100 млн (€ 109 млн).

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.