Тедеско объяснил, почему его считают болельщиком «Фиорентины»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слухи о том, что он болеет за «Фиорентину».



«В «Википедии» написано, что я болею за «Фиорентину»? Нет, давайте проясним ситуацию. Это команда, которая мне всегда нравилась. Но всё началось с матча «Галатасарай» – «Шальке» и пресс-конференции, на которой мне задали вопрос о Фатихе Териме. Я ответил, что был впечатлён его «Фиорентиной» и тем, какую игру он прививал своим футболистам. Он также отличный человек. Так что я следил за «Фиорентиной», но это не значит, что я её болельщик», — приводит слова Тедеско Tuttomercatoweb.



Ранее стало известно, что Терим, который и в настоящее время занимает пост главного тренера «Галатасарая», заразился коронавирусом. В «Фиорентине» турецкий специалист работал с 2000 по 2001 год.

Тедеско: надеюсь выучить русский язык. Это вопрос уважения к стране, в которой находишься