Новосибирская федерация футбола, нарушавшая указ РФС, выступила с заявлением
Новосибирская областная федерация футбола на своём официальном сайте выступила с заявлением.
«В связи с приказом министерства физической культуры и спорта Новосибирской области о реализации мер по ограничению проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Новосибирской области просьба приостановить проведение всех футбольных соревнований на территории НСО», — говорится в заявлении.
Напомним, 18 марта РФС принял решение приостановить проведение всех футбольных соревнований под эгидой организации. Тем не менее на сайте Новосибирской федерации была опубликована информация о проведении региональных турниров, в том числе среди детских команд. Позднее информация о матчах с сайта федерации была удалена.
Новосибирская федерация футбола проводила матчи, несмотря на распоряжение РФС
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