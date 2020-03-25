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Новосибирская федерация футбола, нарушавшая указ РФС, выступила с заявлением

Новосибирская федерация футбола, нарушавшая указ РФС, выступила с заявлением
Футбол / Прочие турниры 0

Новосибирская областная федерация футбола на своём официальном сайте выступила с заявлением.

«В связи с приказом министерства физической культуры и спорта Новосибирской области о реализации мер по ограничению проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Новосибирской области просьба приостановить проведение всех футбольных соревнований на территории НСО», — говорится в заявлении.

Напомним, 18 марта РФС принял решение приостановить проведение всех футбольных соревнований под эгидой организации. Тем не менее на сайте Новосибирской федерации была опубликована информация о проведении региональных турниров, в том числе среди детских команд. Позднее информация о матчах с сайта федерации была удалена.

Новосибирская федерация футбола проводила матчи, несмотря на распоряжение РФС
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