Новосибирская федерация футбола проводила матчи, несмотря на распоряжение РФС

Новосибирская областная федерация футбола нарушила распоряжение Российского футбольного союза.
18 марта РФС принял решение приостановить проведение всех футбольных соревнований под эгидой организации. Ограничение касалось всех областных федераций, входящих в его состав, в числе которых и новосибирская.
Тем не менее на сайте федерации была опубликована информация о проведении региональных турниров, в том числе среди детских команд. Помимо результатов уже прошедших в период ограничения встреч было показано расписание предстоящих матчей.
В настоящее время информация о матчах с сайта Новосибирской областной федерации футбола удалена.
Также указание РФС нарушила федерации футбола Приморского края, которая проводит турниры по мини-футболу.
Напомним, РФС приостановил соревнования в связи с пандемией коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 108 тыс.
- 25 марта 2020
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