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Новосибирская федерация футбола проводила матчи, несмотря на распоряжение РФС

Новосибирская федерация футбола проводила матчи, несмотря на распоряжение РФС
Футбол / Прочие турниры 0

Новосибирская областная федерация футбола нарушила распоряжение Российского футбольного союза.

18 марта РФС принял решение приостановить проведение всех футбольных соревнований под эгидой организации. Ограничение касалось всех областных федераций, входящих в его состав, в числе которых и новосибирская.

Тем не менее на сайте федерации была опубликована информация о проведении региональных турниров, в том числе среди детских команд. Помимо результатов уже прошедших в период ограничения встреч было показано расписание предстоящих матчей.

В настоящее время информация о матчах с сайта Новосибирской областной федерации футбола удалена.

Также указание РФС нарушила федерации футбола Приморского края, которая проводит турниры по мини-футболу.

Напомним, РФС приостановил соревнования в связи с пандемией коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 108 тыс.

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