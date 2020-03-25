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«Выиграем матч с коронавирусом вместе». Фарфан обратился к перуанцам по поводу пандемии

«Выиграем матч с коронавирусом вместе». Фарфан обратился к перуанцам по поводу пандемии
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан в своём «инстаграме» выступил с обращением к своим соотечественникам.

«Перуанцы показали, что способны на невероятные вещи, когда объединяются. Команда, спустя 36 лет попавшая на чемпионат мира вместе со страной и характером, который был назван лучшим в мире. Мы все сейчас находимся в непростой ситуации в связи с коронавирусом. И пришло время вновь показать, что вместе мы можем достигать своих целей. Давайте оставаться дома, следовать рекомендациям властей и сохранять солидарность. Мы выиграем этот матч с коронавирусом вместе», — написал Фарфан.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 108 тыс.

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