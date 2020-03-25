Баллак рассказал о несостоявшихся переходах в «Реал» и «Барселону»

Бывший полузащитник «Байера», «Баварии» и «Челси» Михаэль Баллак рассказал, как мог оказаться в мадридском «Реале» и «Барселоне».
«Не секрет, что «Реал» хотел заполучить меня, даже до финала Лиги чемпионов 2002 года. Зная, что в 2006 году чемпионат мира пройдёт в Германии, я думал над тем, что будет лучше для меня. «Реал» — это нечто особенное, но я прислушался к своим чувствам. «Бавария» была лучшим вариантом», — цитирует Баллака Sky Sports.
В «Баварии» Михаэль трижды стал чемпионом немецкой Бундеслиги, но мюнхенской команде не удавалось добиться успеха в Лиге чемпионов. В 2004 году хавбек начал задумываться об уходе.
«Я не был счастлив в клубе. У меня было предложение от «Барселоны». Я был очень близок к переходу. Мы согласовали все условия, кроме стоимости трансфера. Спустя шесть месяцев думал, как бы всё сложилось, если бы я перешёл в «Барселону», поскольку у каталонцев была отличная команда», — сказал Баллак.
- 25 марта 2020
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