Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Сантьяго Бернабеу» используют как склад для медикаментов во время эпидемии коронавируса

«Сантьяго Бернабеу» используют как склад для медикаментов во время эпидемии коронавируса
Футбол / Испания 0

Домашний стадион мадридского «Реала» будет использован в качестве хранилища для медикаментов и других предметов первой необходимости, которые будут пожертвованы спортивными компаниями и организациями во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

В заявлении сказано, что распоряжаться пожертвованиями будут испанские государственные здравоохранительные организации. Также «Реал» предоставит спортивным организациям возможность оказать финансовую помощь министерству здравоохранения Испании.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.

Знаменитый стадион «Маракана» превращён в полевой госпиталь для заражённых коронавирусом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020