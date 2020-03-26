«Сантьяго Бернабеу» используют как склад для медикаментов во время эпидемии коронавируса
Домашний стадион мадридского «Реала» будет использован в качестве хранилища для медикаментов и других предметов первой необходимости, которые будут пожертвованы спортивными компаниями и организациями во время эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
В заявлении сказано, что распоряжаться пожертвованиями будут испанские государственные здравоохранительные организации. Также «Реал» предоставит спортивным организациям возможность оказать финансовую помощь министерству здравоохранения Испании.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс.
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