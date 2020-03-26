Гильерме: Малком будет хорошим усилением для сборной России

Голкипер московского «Локомотива» и национальной команды России Маринато Гильерме высказался о возможной натурализации бразильского форварда петебургского «Зенита» Малкома.

«Для сборной натурализация Малкома будет хорошим усилением. Но если он думает об этом, нужно отнестись серьёзно. На сборную после чемпионата мира смотрят совсем по-другому, с уважением. Люди на стадионы приезжают, всегда заполняют, ответственность очень большая», — сказал Гильерме в выпуске шоу «КраСава» в YouTube.

Ранее Малком прокомментировал возможность выступления за российскую национальную команду.

За сборную России заиграны три натурализованных бразильца — защитник ЦСКА Марио Фернандес, полузащитник «Краснодара» Ари и голкипер «Локомотива» Гильерме.



Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн.