Малком — об игре за сборную России: если не позовут в сборную Бразилии, то почему нет?

Бразильский нападающий петебургского «Зенита» Малком прокомментировал возможность выступления за российскую национальную команду.

«Если меня не вызовут из Бразилии, но при этом я буду нужен сборной России, то почему нет? Мой приоритет — Бразилия. Это моя родина, и я мечтаю когда-нибудь надеть жёлтую футболку. Но если этого не случится, можно рассмотреть вариант выступления за российскую сборную. Такие примеры уже есть», — приводит слова Малкома Footmercato.

В данный момент за сборную России заиграны два натурализованных бразильца — защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Краснодара» Ари.

Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн.