Малком — об игре за сборную России: если не позовут в сборную Бразилии, то почему нет?
Бразильский нападающий петебургского «Зенита» Малком прокомментировал возможность выступления за российскую национальную команду.
«Если меня не вызовут из Бразилии, но при этом я буду нужен сборной России, то почему нет? Мой приоритет — Бразилия. Это моя родина, и я мечтаю когда-нибудь надеть жёлтую футболку. Но если этого не случится, можно рассмотреть вариант выступления за российскую сборную. Такие примеры уже есть», — приводит слова Малкома Footmercato.
В данный момент за сборную России заиграны два натурализованных бразильца — защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Краснодара» Ари.
Малком перешёл в «Зенит» из испанской «Барселоны» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн.
Малком — о борьбе с коронавирусом: мне сложно, но надо думать не о себе, а о близких
Читайте также
- 21 марта 2020
-
03:48
-
03:30
-
03:17
-
03:03
-
02:27
-
02:07
-
01:40
-
01:05
-
01:04
-
00:43
-
00:42
-
00:26
-
00:17
-
00:03
- 20 марта 2020
-
23:59
-
23:30
-
23:19
-
23:08
-
22:56
-
22:51
-
22:23
-
22:20
-
21:59
-
21:57
-
21:25
-
21:19
-
20:56
-
20:43
-
20:38
-
20:30
-
20:28
-
20:22
-
20:05
-
20:03
-
19:51
Партнерский контент