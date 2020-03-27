В Акинфеева попали петардой, фанаты сорвали матч. 5 лет беспорядкам в Подгорице. Фото

27 марта 2015 года в Черногории на стадионе «Под Горицом» состоялся отборочный матч к Евро-2016 между сборными Черногории и России. Беспорядки начались уже на 1-й минуте матча, когда во вратаря сборной России Игоря Акинфеева попал брошенный из-за ворот с трибуны фанатов Черногории файер. Вратарь упал на газон и был срочно госпитализирован, врачи поставили диагноз ожога шеи и сотрясения мозга. Игру остановили на 35 минут, а зрителей предупредили, что в случае повторного инцидента с любой стороны матч будет завершён. После длительной паузы игра была продолжена, Акинфеева заменил Юрий Лодыгин.

После того как Роман Широков не реализовал пенальти в ворота сборной Черногории, на поле полетели посторонние предметы, и между сторонами опять вспыхнула потасовка. Судья встречи Дениз Айтекин увёл команду России в раздевалку. Во втором тайме матч был окончательно остановлен, после того как в Дмитрия Комбарова с трибуны была брошена зажигалка.

Помимо технического поражения, УЕФА обязал сборную Черногории провести два матча без зрителей за поведение болельщиков на стадионе в Подгорице, наказание по второму матчу условное с испытательным сроком два года. Футбольный союз Черногории также оштрафован на 50 тысяч евро. Понесла наказание и вторая сторона: УЕФА оштрафовал Российский футбольный союз на 25 тыс. евро за поведение болельщиков на гостевом матче в Подгорице.

Болельщик Лука Лазаревич, бросивший файер в голкипера сборной России по футболу Игоря Акинфеева во время матча отборочного турнира чемпионата Европы 2016 года с Черногорией, получил 3,5 месяца тюрьмы.

Лучшие фотографии с матча Черногория – Россия были подготовлены специальными фотокорреспондентами в Подгорице.