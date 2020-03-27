Доннарумма: я всегда боялся Роналду больше всего

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, кого из нападающих боялся больше всего.
«Цвета «россонери» очень много значат для меня, потому что я вырос здесь. Я всегда был фанатом «Милана». Первая цель, которую я разделяю с клубом, это та, которую мы поставили перед собой в начале сезона. Личная цель — всегда стараться изо всех сил и делать всё, чтобы пропустить как можно меньше голов. Я столкнулся со многими великими нападающими, но я всегда боялся Роналду больше всего», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.
Джанлуиджи является воспитанником «Милана». Действующее соглашение Доннаруммы с клубом рассчитано до 30 июня 2020 года. За основную команду красно-чёрных футболист начал выступать в 2015 году. В нынешнем сезоне 21-летний голкипер пропустил 33 мяча в 26 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В его активе 10 сухих встреч.
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