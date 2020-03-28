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Защитник «Крыльев Советов» Зеффан сравнил чемпионаты России и Франции

Защитник «Крыльев Советов» Зеффан сравнил чемпионаты России и Франции
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Крыльев Советов» Мехди Зеффан назвал основные отличия российского чемпионата от французского.

«РПЛ — трудный чемпионат. Здесь выступает много хороших игроков, стадионы великолепны. Так что я получаю удовольствие. Люди здесь любят футбол, я счастлив быть тут.

Не знаю, есть ли большая разница между РПЛ и Лигой 1, но в любом случае отличие может быть в единоборствах. Это единственное, что я запомнил. Но если с точки зрения удобства, в России действительно есть всё, что нужно. Это очень профессионально», — приводит слова Зеффана Footmercato.

Зеффан является воспитанником «Лиона», за первую команду которого он выступал с 2012 по 2015 год и сыграл 24 матча. На его трансфере в «Ренн» клуб заработал € 1 млн. В составе новой команды алжирец сыграл 66 матчей и забил 2 мяча.

В составе сборной Алжира защитник сыграл 15 матчей. В победном для команды Кубке африканских наций он принял участие в 4 матчах, включая финальный с Сенегалом, в котором отыграл 90 минут.

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